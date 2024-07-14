  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. KPSS sona erdi

KPSS sona erdi

KPSS sona erdi
Güncelleme:

Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS), eğitim bilimleri oturumunun sona ermesiyle ilk hafta geride kaldı.

Türkiye genelinde 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen KPSS lisans maratonunda ilk hafta sonu, saat 10.15'te genel yetenek-genel kültür oturumuyla başladı, öğleden sonra 14.45'teki eğitim bilimleri oturumuyla tamamlandı.

Adaylara, genel yetenek ve genel kültür testinde toplam 120 soruya karşılık 130 dakika süre verildi. Eğitim bilimleri testinde ise 100 dakika süre verilen adaylara 80 soru yöneltildi.

Gelecek hafta 2 sınav daha yapılacak

Alan Bilgisi Sınavları 20-21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta yapılacak.

KPSS'nin tüm oturumlarında, emniyet dahil yaklaşık 300 bin görevli yer alıyor.

Sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.

AA

Etiketler KPSS sınav Genel Yetenek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trump'a suikastte şok detaylar: Görgü tanıkları polisi uyarmış Trump'a suikastte şok detaylar: Görgü tanıkları polisi uyarmış İzmir'deki elektrik faciasında çok sayıda gözaltı kararı İzmir'deki elektrik faciasında çok sayıda gözaltı kararı İzmir'deki elektrik faciasında ilk rapor açıklandı İzmir'deki elektrik faciasında ilk rapor açıklandı Donald Trump'a mitingde suikast girişimi Donald Trump'a mitingde suikast girişimi Sıcak uyutmadı; yüzlerce kişi sahilde sabahladı Sıcak uyutmadı; yüzlerce kişi sahilde sabahladı Gurbetçiler akın akın geliyor: Kapıkule'de metrelerce kuyruk oluştu Gurbetçiler akın akın geliyor: Kapıkule'de metrelerce kuyruk oluştu Komşusunun kapısını tekmeleyip, tehdit savurdu Komşusunun kapısını tekmeleyip, tehdit savurdu İstanbul'da dehşet: Eski sevgilisini, yeni sevgilisine öldürttü İstanbul'da dehşet: Eski sevgilisini, yeni sevgilisine öldürttü KPSS'den çıktı, ağacın altında dinlenirken kanlar içinde kaldı KPSS'den çıktı, ağacın altında dinlenirken kanlar içinde kaldı Trump'a silahlı saldırı düzenleyen saldırgan hakkında ilk detaylar Trump'a silahlı saldırı düzenleyen saldırgan hakkında ilk detaylar
Simpsonlar, Donald Trump'a suikastı da bildi Simpsonlar, Donald Trump'a suikastı da bildi AK Partili Elitaş'a protesto: ''Kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?'' AK Partili Elitaş'a protesto: ''Kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?''