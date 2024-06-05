  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kripto piyasası hareketlendi: Bitcoin kritik seviyeyi aştı

Kripto piyasası hareketlendi: Bitcoin kritik seviyeyi aştı

Kripto piyasası hareketlendi: Bitcoin kritik seviyeyi aştı
Güncelleme:

Kripto para piyasası yeniden yönünü yukarı çevirdi. Bitcoin 71 bin doları aşarken, Ethereum ise 3 bin 900 dolara yaklaştı.

Kripto piyasası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine ilişkin iyimserliğin etkisiyle yükselişe geçti.

Piyasanın en büyük kripto varlığı Bitcoin, 20 Mayıs'tan bu yana ilk kez 71 bin doların üzerine çıktı.

Analistler, Hazine tahvil getirilerinde yaşanan düşüşün riskli varlıkları geçişi desteklediğini ifade etti.

Bitcoin, saat 10.50 itibarıyla 71 bin 314 doların civarında işlem görüyor. Ethereum ise 3 bin 813 dolardan alıcı buluyor.

Yatırımcılar, Fed'in politika faizlerine ilişkin adımları hakkında ipucu edinmek için istihdam verilerine odaklandı.

Analistlere göre iş gücü piyasasından gelecek olumlu veriler ile yeniden rekor seviyeler görülebilir.

Bitcoin, mart ayında 73 bin 789 dolar ile rekor seviyeyi görmüştü.

GÖZLER İSTİHDAM VERİLERİNDE

Tarım dışı istihdam verisi cuma günü açıklanacak. Beklentiler istihdamın 185 bin kişi artacağı yönünde.

ABD'de dün açıklanan ve işçi talebinin bir göstergesi olan iş ilanları, nisanda tahminlerden fazla azalarak üç yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine geriledi.

Veri, istihdam piyasası koşullarında zayıflamaya işaret etti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ KUVVETLENDİ

Verinin ardından bu yıl faiz indirimi beklentileri kuvvetlendi. Piyasalar bu yıl için toplam 45 baz puan faiz indirimi fiyatlıyor.

Eylülde faiz indirimine gidilmesine de yüzde 65 olasılık veriyor. Bu oran bir hafta önce yüzde 46 seviyesindeydi.

Etiketler bitcoin kripto para dolar istihdam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bayram ikramiyelerinin kime, ne zaman ödeneceği belli oldu Bayram ikramiyelerinin kime, ne zaman ödeneceği belli oldu Ankara'da asgari ücrete ara zam için sürpriz toplantı Ankara'da asgari ücrete ara zam için sürpriz toplantı SİHA buldu, ATAK vurdu, Mehmetçik tek tek temizledi: Hainlerin nefesini böyle kesildi SİHA buldu, ATAK vurdu, Mehmetçik tek tek temizledi: Hainlerin nefesini böyle kesildi Cübbeli Ahmet yanıtladı: 20 evi olanla 1 evi olan aynı vergiyi mi ödemeli ? Cübbeli Ahmet yanıtladı: 20 evi olanla 1 evi olan aynı vergiyi mi ödemeli ? EURO 2024 öncesi A Millilerden İtalya'da sessiz prova EURO 2024 öncesi A Millilerden İtalya'da sessiz prova ''Şak İkizler Fora'' diyen Yılmaz Özdil tepki çekti ''Şak İkizler Fora'' diyen Yılmaz Özdil tepki çekti Yine bir kadın cinayeti: Ama bu sefer öldüren de bir kadın Yine bir kadın cinayeti: Ama bu sefer öldüren de bir kadın Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten kötü haber Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten kötü haber İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga: Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga: Çok sayıda gözaltı var Borsa ve kripto yatırımcısına kötü haber: Vergi geliyor Borsa ve kripto yatırımcısına kötü haber: Vergi geliyor