Kulislere bomba gibi düşen iddia: ''Erdoğan veda konuşması yaptı''

Uzun bir süredir Ankara kulislerinin gündeminde olan kabine revizyonu için dikkat çeken bir iddia daha geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın aralarından bakanlardan bakan yardımcılarına kadar pek çok bürokratla bir veda konuşması yaptığı öne sürüldü...

Mayıs ayından bu yana Ankara kulislerinden yükselen "kabine revizyonu" iddialarına bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geniş kapsamlı bir kabine revizyonuna hazırlandığı hatta aralarında bakanlardan bakan yardımcılarına kadar pek çok bürokratla bir veda konuşması bile yaptığı öne sürüldü.

Nefes yazarı Nuray Babacan'nın Ankara kulislerinden aktardığı iddiaya göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, son Bakanlar Kurulu toplantısında "Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir" diyerek kabine revizyonu için geri sayımı başlattı.

Babacan revizyon iddiasıyla ilgili olarak "Beklentiler, sadece bazı bakanların değişmesi değil, bakan yardımcıları ve bürokraside de yeni atamaların yapılması" ifadelerini kullandı.

Geniş kapsamlı bu revizyon için ise ya "AK Parti'nin 11-13 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam’daki parti toplantısından önce" ya da "Kızılcahamam kampından sonra" deniliyor.

Babacan yazısında kabine revizyonu tarihi için "Merak edilen; bu değişikliğin 11-13 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam’da yapılacak parti toplantısından önce mi sonra mı olacağı… Çünkü bir sonraki bakanlar kurulu toplantısı Kızılcahamam kampından sonra görünüyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nuray Babacan isimlere ilişkin ise "Yine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Ormancılık Bakanı İbrahim Yumaklı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın isimleri geçiyor. Bu bakanlar arasında iki ismin görevde kalmayı istemediğini de iddialar arasında. Turizm ve Ticaret bakanlarının gönülsüz olduğu anlatılıyor. Bu listeye bir iki bakan daha ekleyenler de var. ‘4 bakanla sınırla kalacak’ diyen de." ifadelerini kullandı.

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