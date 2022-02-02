Kulisleri sallayan iddia! Sırada 3 Bakan ve Fahrettin Altun mu var ?

Abdulhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı'ndan istifasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "değişimler olabilir" açıklaması kabinede yeni değişiklikler iddialarını arttırırken gazeteci İsmail Saymaz, üç bakanın gidebileceğini belirtirken, "İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un koltuğu sallanıyor" ifadelerini kullandı.

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına katılan gazeteci İsmail Saymaz, yakın zamanda üç bakanın daha gidebileceğini öne sürdü.

"Çavuşoğlu'nun adı geçiyor ama ben duymadım" diyen Saymaz, "Ben Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı duydum. Bana Fahrettin Bey'e yakın kaynaklar 'Bu doğru değil, manipülasyon' dedi. Fahrettin Bey'in çevresi yalanlıyor bunu" ifadelerini kullandı.

Saymaz, şöyle devam etti: "İkinci bakan Tarım Bakanı. Tarım Bakanı'nın gidici olduğu ifade ediliyor. Tarım Bakanı'nın neden kalıcı olduğu da anlaşılamıyor. Tarım Bakanı, Cumhuriyet tarihinin en başarısız bakanı. Önce tarımı bitirdi, sonra ormanları yaktı, geriye zaten pek bir şey de kalmadı. Zannedersem Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir huyu var; Kamuoyunun sık eleştirdiği insanları görevden almıyor, 'Onlar dedi ben yaptım' şeklinde anlaşılmasın diye. Uygun zamanı kolluyor. Tarım Bakanı gidebilir."

"KABİNE İÇİ TRANSFER OLACAĞI SÖYLENİYOR"

Tarım Bakanlığı'na kritik bir bakanın da geçebileceğini belirten Saymaz, "Onu söylemeyeceğim şimdi. Yani kritik bir başka bakanın Tarım Bakanlığı'na geçebileceği, kabine içi bir transfer olacağı söyleniyor" diye konuştu.

Saymaz açıklamasında, "Gençlik ve Spor Bakanı'nın da gidebileceği ifade ediliyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un koltuğunun sallantıda olduğunu belirten Saymaz, "Bir de en az bakanlar kadar kritik bir ismin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da koltuğu sallanıyor" dedi.