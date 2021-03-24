Kumar masasında 5 milyon dolar bırakan siyasetçinin oğlu kim ?

Oda TV yazarı Hürrem Elmasçı, siyaset sahnesinde konuşulan son bomba dedikoduyu köşesine taşıdı. Elmasçı, “Kıbrıs’ta herkesin dilindeymiş. Sizin anlayacağınız müdavim olmuş. Bu genç adam geçen günlerde Kıbrıs’ta bir kumarhanede tam 5 milyon dolar kaybetmiş iyi mi” ifadelerini kullandı.

Oda TV yazarı Hürrem Elmasçı, bugünkü köşesinde siyaset camiasıyla ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Elmasçı, ünlü bir siyasinin oğlunun Kıbrıs’ta 5 milyon dolar kaybettiğini yazdı.

“Delikanlı artık casinolara bir daha adım atmaz, uzak durur dediler de... Lakin işte, olmamış pek öyle..” ifadelerini kullanan Elmasçı, “Pek meşhur Ak Partili politikacının oğlu epeydir düşmüş bu tuzağa... Duyardım bilirdim, çok konuşuldu zamanında Ankara’da bizim çevrelerde. Üstelik sadece Ankara’da değil, uzak diyar kumarhanelerinde çekilmiş fotoğrafları düştü medyaya da yer yerinden oynadı hani. Sonra, “kurtuldu” dediler, öyle duydum. Siyaseten pek güçlü baba devreye girmiş, kulağını çekmiş; hatta “yukarıdan” çok mühim biri daha da uyarmış da onun ismini vermeyeyim şimdi... Ailesi adaklar adanmış, tütsüler filan yapılmış… Arkadaş çevresi değiştirilmiş…Neler neler…” diye yazdı.

Hürrem Elmasçı’nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Kumar fena çocuklar. Ne merettir kumar; yıkar geçer, kor düşürür ocaklara. Kendini

değil, etrafındaki her şeyi yakar/yutar ayol...

Pek meşhur Ak Partili politikacının oğlu epeydir düşmüş bu tuzağa...

Duyardım bilirdim, çok konuşuldu zamanında Ankara’da bizim çevrelerde. Üstelik sadece Ankara’da değil, uzak diyar kumarhanelerinde çekilmiş fotoğrafları düştü medyaya da yer yerinden oynadı hani.

Sonra, “kurtuldu” dediler, öyle duydum. Siyaseten pek güçlü baba devreye girmiş, kulağını çekmiş; hatta “yukarıdan” çok mühim biri daha da uyarmış da onun ismini vermeyeyim şimdi... Ailesi adaklar adanmış, tütsüler filan yapılmış… Arkadaş çevresi değiştirilmiş…Neler neler…

Evli, çocuklu yazık… Ailesi nasıl perişan olmasın.

Delikanlı artık casinolara bir daha adım atmaz, uzak durur dediler de... Lakin işte, olmamış pek öyle...

Kıbrıs’a dadanmış…

Geçen bizim üst komşu Şadiye Hanımlar görmüş, masa başında… Kıbrıs’ta herkesin dilindeymiş ayol. Sizin anlayacağınız müdavim olmuş… Her hafta sonu artık gemiyle mi, uçakla mı bilmem ben! İyi gazeteci Kıbrıs'a giriş tarihlerini çıkartır, hepsini bu yaşımda ben mi yapacağım…

Kimdir nu genç adam derseniz? İsim vermem, veremem başımı belaya sokmayın şimdi benim!

Amma ne derler bilirsiniz kuzum; kumarda sadece kasa kazanır! Gerisi hikayedir...

Bu genç adam geçen günlerde Kıbrıs’ta bir kumarhanede tam 5 milyon dolar kaybetmiş iyi mi?

Ayol yazıktır günahtır! Vallahi, politikacı baba delirmiş diyorlar bilmiyorum, zor ki ne zor.

Aman gizli kalsın diye de çabalıyormuş üstelik birisi duymasın diye özellikle... Baba, yeni açıklanacak bakanlar kuruluna girmek için kimleri devreye sokarken, bak şu çocuğun babasına yaptığına…

Ne diyeyim Rabbim tez zamanda herkesin evladını her türlü bağımlılıktan kurtulmasını nasip

etsin…

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