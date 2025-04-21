Kütahya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.24 sıralarında Kütahya merkezli bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Simav ilçesindeki depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.

Deprem yerin 13.43 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...