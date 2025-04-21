  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kütahya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.24 sıralarında Kütahya merkezli bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Simav ilçesindeki depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. 

Deprem yerin 13.43 kilometre derinliğinde kaydedildi. 

 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

text-ad
Etiketler Kütahya deprem AFAD
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili Süleyman Soylu skandal iddialar sonrası sessizliğini bozdu AK Partili Süleyman Soylu skandal iddialar sonrası sessizliğini bozdu Güzel oyuncu, 20 yıl sonra çocukluk aşkıyla nişanlandı Güzel oyuncu, 20 yıl sonra çocukluk aşkıyla nişanlandı İktidara yakın isimden dikkat çeken iddia: ''Bahçeli bir kez daha erken seçim isteyebilir!'' İktidara yakın isimden dikkat çeken iddia: ''Bahçeli bir kez daha erken seçim isteyebilir!'' Papa Francis'in ölümü sonrası Nostradamus'un kehaneti gündem oldu Papa Francis'in ölümü sonrası Nostradamus'un kehaneti gündem oldu Arkadaşını vahşice öldüren oyuncunun ifadesi ortaya çıktı Arkadaşını vahşice öldüren oyuncunun ifadesi ortaya çıktı 2025'te mutlaka izlenmesi gereken en iyi diziler açıklandı 2025'te mutlaka izlenmesi gereken en iyi diziler açıklandı ''Boykot'' yüzünden kovulan Aybüke Pusat Teşkilat'a böyle veda etti ''Boykot'' yüzünden kovulan Aybüke Pusat Teşkilat'a böyle veda etti Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç'a mide bulandıran taciz! Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç'a mide bulandıran taciz! Britanyalı uzmanlardan Türkiye'nin gizemi için Erzincan'a süpriz ziyaret Britanyalı uzmanlardan Türkiye'nin gizemi için Erzincan'a süpriz ziyaret Erdoğan üniversite ve lise öğrencilerini işaret etti: ''Tüm tuşlara aynı anda basılıyor'' Erdoğan üniversite ve lise öğrencilerini işaret etti: ''Tüm tuşlara aynı anda basılıyor''
Boykot çağrıları sonrası CHP'li belediyelerde kiralık araba krizi! Boykot çağrıları sonrası CHP'li belediyelerde kiralık araba krizi! 17 yaşındaki 2 kız öğrenciden TIP dünyasında her şeyi değiştirecek keşif 17 yaşındaki 2 kız öğrenciden TIP dünyasında her şeyi değiştirecek keşif Tünelde kabus: 25 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Tünelde kabus: 25 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Ünlü kadın oyuncu, sosyal medya fenomeni arkadaşını öldürme nedeni ''pes'' dedirtti Ünlü kadın oyuncu, sosyal medya fenomeni arkadaşını öldürme nedeni ''pes'' dedirtti Türkiye'nin ''ayaklı camisi'' garip ve emsalsiz mimarisiyle herkesi şaşırtıyor Türkiye'nin ''ayaklı camisi'' garip ve emsalsiz mimarisiyle herkesi şaşırtıyor Fenerbahçe'de başkanlık için Ali Koç'un ilk rakibi belli oldu Fenerbahçe'de başkanlık için Ali Koç'un ilk rakibi belli oldu Fenerbahçe tahminleri doğru çıkan Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya rest! Fenerbahçe tahminleri doğru çıkan Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya rest! Sırrı Süreyya Önder'den kötü haber: ''Tekrar göğsü açıldı'' Sırrı Süreyya Önder'den kötü haber: ''Tekrar göğsü açıldı'' Borç batağındaki kuruyemiş devi için yeni karar Borç batağındaki kuruyemiş devi için yeni karar Sivas kangalın varlığından habersiz olan vahşi avcı hayatının şokunu yaşadı Sivas kangalın varlığından habersiz olan vahşi avcı hayatının şokunu yaşadı