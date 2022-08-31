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Kütahya’da çakan şimşekler kartpostallık görüntü oluşturdu

Kütahya’da çakan şimşekler kartpostallık görüntü oluşturdu

Kütahya’da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı, şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Kütahya’da akşam saatlerine doğru başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Türkmen Dağı, Acem Dağı ve Yellice Dağları eteklerinde etkili olan şimşekler bir saat sürdü. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken şimşekler gökyüzünü ve geceyi aydınlattı.

Etiketler şimşek görüntü bursa
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