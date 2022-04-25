  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kuvvetli rüzgar camiyi kağıt gibi uçurdu

Kuvvetli rüzgar camiyi kağıt gibi uçurdu

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda, caminin çatısı uçtu. Bu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İlçede geçen hafta soğuk havanın ardından rüzgar etkili oldu. Kuvvetli rüzgarda Açıkağıl Mahallesi’ndeki caminin tonlarca ağırlığındaki çatısı uçtu. Bu anlar mahalle halkı tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Caminin hasar görmesi nedeniyle Muhtar Selahattin Pulat, müftülük ve belediye yetkililerinden yardım istedi. Harekete geçen Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri caminin çatısını yeniden iyaptı. Yetkililere teşekkür eden Muhtar Pulat, "Olayın yaşandığı gün mahallede değildim. Ama bana bildirilmesi üzerine ben de müftülük ve belediye yetkililerini arayarak yardım istedim. Çatı ustası, eksik malzemeler, hemen gönderdi ve kısa zamanda onarım çalışması tamamlandı. Emeği geçen belediye ekiplerine ve kaymakamımıza Açıkağıl Mahallesi adına teşekkür ederim" dedi.

 

 

Etiketler cami van fırtına rüzgar caminin çatısı çatı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Elinde altın ve dövizi olanlar dikkat! İslam Memiş tarih vererek uyardı
Masumlar Apartmanı hayranlarına kötü haber! Final tarihi belli oldu
Ünlü psikolog Esra Ezmeci’yi rahmetli Haydar Dümen'e döndürdüler
İstanbul'da polis memurunu dövüp silahını aldılar
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ''uçuyoruz'' diyenlere tek kelimelik tepki
Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri...
Çin'de koronavirüs paniği! Halk marketleri talan etti
Bakan Koca bayram müjdesini açıkladı: ''Bayramı bayram gibi kutlayacağız''
Ankara güne depremle uyandı! Korkutan deprem
Eve girip köpeğini alan kurdu sopayla kovaladı! ''Böyle bir şey hiç görmedim''