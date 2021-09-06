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  3. KYK başvurlarında kriz! Binlerce üniversiteli KYK mağduru!

KYK başvurlarında kriz! Binlerce üniversiteli KYK mağduru!

KYK başvurlarında kriz! Binlerce üniversiteli KYK mağduru!

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala, öğrencilerde de kalacak yer bulma telaşı başladı. Kiraların yükselmesi nedeniyle devlet yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, başvuruların hala açılmaması nedeniyle mağduriyet yaşıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir okullarından uzak kalan üniversite öğrencileri, yeniden amfilere kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Öğrenciler salgın durumu nedeniyle geçmiş yıllara göre daha fazla zorluk yaşıyor. Hem kiralık ev hem servis hem de apart fiyatlarının yükselmesi nedeniyle kalacak yer bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri, Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yöneldi. Ancak bu sefer de yurt başvuruları açılmadı.

13 Eylül'de üniversitelerin açılacak olması nedeniyle telaşa düşen binlerce üniversite öğrencisi, bu sıkıntılarını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Binlerce öğrenci, henüz yerleşecek bir yerlerinin olmaması nedeniyle KYK yurt başvurularının açılmasını bekliyor. Öğrenciler, KYK yurt başvurularının zamanında açıklanmamasının da büyük sıkıntılara yol açacağını savunuyor.

Etiketler kyk yurt başvurusu üniversiteler yüz yüze eğitim
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