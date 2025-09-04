KYK yurt ücretlerine yüzde 40 zam

Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtların ücretleri bu yıl yüzde 40 oranında artırıldı. Yeni tariye göre, yurt ücretleri 750 TL ile 1250 TL arasında değişiyor.

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencileri için KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Bak, GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde Bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada öğrencilerin, üniversitelerine en yakın yurda yerleştirildiğini de ifade etti.

KYK YURT FİYATLARINA ZAM

Yurt başvurularının başlamasıyla birlikte ücret tarifesi de açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tarifede yurtların fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 40 arttığı görüldü.

Yurtlarda altı oda tipi bulunurken, oda tipine göre fiyatlar şöyle belirlendi:

- Birinci tip oda: 750 TL,

- İkinci tip oda: 850 TL,

- Üçüncü tip oda: 850 TL,

- Dördüncü tip oda: 1050 TL,

- Beşinci tip oda: 1150 TL,

- Altıncı tip oda: 1250 TL.

KYK yurtlarında eski fiyatlar ise şöyleydi:

- Birinci tip oda: 517,50 TL,

- İkinci tip oda: 607,50 TL,

- Üçüncü tip oda: 607,50 TL,

- Dördüncü tip oda: 720 TL,

- Beşinci tip oda: 765 TL,

- Altıncı tip oda: 855 TL.

YURTLAR EN AZ ÜÇ KİŞİLİK

Fiyat farkı ise yeni ve eski yurtların fiziki şartlarından kaynaklanıyor. Yurtlar çoğunlukla en az üç kişilik odalardan oluşuyor.

KYK YURT BAŞVURUSU SON TARİH

Türkiye genelindeki yurtlarda yaklaşık 1 milyon yatak kapasitesi bulunuyor.

Yurt başvuruları 6 Eylül’e kadar yapılabilecek.