  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. KYK yurt ücretlerine yüzde 40 zam

KYK yurt ücretlerine yüzde 40 zam

KYK yurt ücretlerine yüzde 40 zam
Güncelleme:

Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtların ücretleri bu yıl yüzde 40 oranında artırıldı. Yeni tariye göre, yurt ücretleri 750 TL ile 1250 TL arasında değişiyor.

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencileri için KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Bak, GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde Bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada öğrencilerin, üniversitelerine en yakın yurda yerleştirildiğini de ifade etti.

KYK YURT FİYATLARINA ZAM

Yurt başvurularının başlamasıyla birlikte ücret tarifesi de açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tarifede yurtların fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 40 arttığı görüldü.

Yurtlarda altı oda tipi bulunurken, oda tipine göre fiyatlar şöyle belirlendi:

- Birinci tip oda: 750 TL,

- İkinci tip oda: 850 TL,

- Üçüncü tip oda: 850 TL,

- Dördüncü tip oda: 1050 TL,

- Beşinci tip oda: 1150 TL,

- Altıncı tip oda: 1250 TL.

KYK yurtlarında eski fiyatlar ise şöyleydi:

- Birinci tip oda: 517,50 TL,

- İkinci tip oda: 607,50 TL,

- Üçüncü tip oda: 607,50 TL,

- Dördüncü tip oda: 720 TL,

- Beşinci tip oda: 765 TL,

- Altıncı tip oda: 855 TL.

YURTLAR EN AZ ÜÇ KİŞİLİK

Fiyat farkı ise yeni ve eski yurtların fiziki şartlarından kaynaklanıyor. Yurtlar çoğunlukla en az üç kişilik odalardan oluşuyor.

KYK YURT BAŞVURUSU SON TARİH

Türkiye genelindeki yurtlarda yaklaşık 1 milyon yatak kapasitesi bulunuyor.

Yurt başvuruları 6 Eylül’e kadar yapılabilecek.

text-ad
Etiketler KYK yurt ücretleri Gençlik ve Spor Bakanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süper Lig'e bir bomba daha düştü! Jose Mourinho gönderilince ilk onu aramışlar! Süper Lig'e bir bomba daha düştü! Jose Mourinho gönderilince ilk onu aramışlar! Faciayı son anda önledi... Okul müdüründen hayat kurtaran müdahale Faciayı son anda önledi... Okul müdüründen hayat kurtaran müdahale Yaza veda edin... Gök gürültülü sağanaklar ve kuvvetli rüzgar geliyor Yaza veda edin... Gök gürültülü sağanaklar ve kuvvetli rüzgar geliyor Kıyma makinelerinin içinden tarihe geçecek bir iğrençlik çıktı! Kıyma makinelerinin içinden tarihe geçecek bir iğrençlik çıktı! Cumhuriyet Savcısı boğazından bıçaklanarak öldürüldü Cumhuriyet Savcısı boğazından bıçaklanarak öldürüldü 81 ildeki son seçim anketinde tüm dengeler değişti: Anketten 5 partili Meclis çıktı 81 ildeki son seçim anketinde tüm dengeler değişti: Anketten 5 partili Meclis çıktı Alzheimer hastası kadın mama verdiği köpek sayesinde bulundu Alzheimer hastası kadın mama verdiği köpek sayesinde bulundu Günlerdir haber alınamayan Türk bilim insanının nerede olduğu ortaya çıktı Günlerdir haber alınamayan Türk bilim insanının nerede olduğu ortaya çıktı Karabük'teki büyük orman yangınında kafaları karıştıran ''kargalar'' detayı Karabük'teki büyük orman yangınında kafaları karıştıran ''kargalar'' detayı Google çöktü, internet durdu: İş hayatından eğitime tüm internet felç oldu! Google çöktü, internet durdu: İş hayatından eğitime tüm internet felç oldu!
Güzel oyuncunun tek imzayla kazandığı ücret dudak uçuklattı Güzel oyuncunun tek imzayla kazandığı ücret dudak uçuklattı A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2025 Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyor A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2025 Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyor Melek Mosso'nun kendisini hedef alan AK Partili isme yanıtı çok sert oldu Melek Mosso'nun kendisini hedef alan AK Partili isme yanıtı çok sert oldu Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen cansız beden denizden çıkarıldı Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen cansız beden denizden çıkarıldı Bir güzel oyuncu daha setlerden sahnelere transfer oluyor! Bir güzel oyuncu daha setlerden sahnelere transfer oluyor! Eşref Rüya'da yeni sezon öncesi fenomen güzel projeye veda etti Eşref Rüya'da yeni sezon öncesi fenomen güzel projeye veda etti Dini duyguları istismar eden sözde şeyhin mal varlığı dudak uçuklattı! Dini duyguları istismar eden sözde şeyhin mal varlığı dudak uçuklattı! Yolda neyin üstünde seyahat ettiğini gören gözlerine inanamadı Yolda neyin üstünde seyahat ettiğini gören gözlerine inanamadı Ekranların neşesiyle ve güzelliğiyle tanınan ünlü oyuncusu imajını baştan aşağı değiştirdi Ekranların neşesiyle ve güzelliğiyle tanınan ünlü oyuncusu imajını baştan aşağı değiştirdi Özel'den Erdoğan'a bir rest daha: ''Sana ne, sana ne ? Özel'den Erdoğan'a bir rest daha: ''Sana ne, sana ne ?