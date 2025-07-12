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Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü tutuklandı

Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü tutuklandı
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Leman Dergisi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan yazı işleri müdürü A.Ö., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihinde Peygamber Efendimiz ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü yayımlamasına ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli müessese müdürü A.Y., grafiker C.O., eser sahibi D.P. ve yazı işleri müdürü Z.A. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştı. Soruşturma çerçevesinde firari şüpheli genel yayın yönetmeni M.T.A. ve sorumlu yazı işleri müdürü A.Ö.'in yakalama çalışmaları sürerken, şüpheli Ö.'in saat 14.50 sıralarında yurt dışından yapacağı uçak seferi ile İstanbul Havalimanı'na giriş yapacağı tespit edilmişti.

Tutuklandı

Daha sonra gözaltına alınan Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılıktaki ifade işlemleri biten şüpheli Ö., 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. A.Ö., ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı belirtildi

Öte yandan, Savcılığın sevk yazısında, şüpheli Ö.'nün soruşturmanın başlangıcında yakalanamadığı ve bu nedenle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, söz konusu karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ile görseller içerdiği, halkın bir kesiminin diğer kesim aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, tahrik edilen kişiler nazarında endişe oluşturacak şekilde etki oluşturularak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı aktarıldı.

İHA

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Etiketler leman dergisi yazı işleri müdürü
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