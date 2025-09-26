Leman soruşturmasında sürpriz tahliye kararı

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Leman dergisinin bir karikatürüne yönelik başlatılan soruşturmada 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatür ile ilgili dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Çizimi yapan D.P. 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından, derginin grafikeri C.O., yazı işleri müdürü Z.A., yazı işleri müdürü A.Ö. ve müessese müdürü A.Y. ise 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

3 TUTUKLU HAKKINDA ADLİ KONTROLLE TAHLİYELERİNE KARAR VERİLDİ

Bugün yapılan tutukluluk incelemesinde şüpheliler Z.A., C.O. ve A.Y. itiraz üzerine ağır ceza mahkemesince adli kontrol kararıyla tahliye edildi. 

DHA

