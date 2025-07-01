LeMan'ın internet sitesi ve X hesabına erişim engeli

Karikatür dergisi LeMan'ın tepki çeken karikatürünün ardından internet sitesi ve X hesabına erişim engeli getirildi.

Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesindeki bilgiye göre ‘leman.com.tr’ adresine ve LeMan'ın X hesabına erişim engellendi.

BTK’dan yapılan açıklamada, “leman.com.tr, 01/07/2025 tarihli ve 2025/6609 D.İş sayılı İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellenmiştir.” denildi.

X platformu hesabı henüz Türkiye’den görünmez kılmadı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Leman Dergisi'nde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik yayımlanan karikatüre ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.