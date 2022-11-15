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Levent Göktaş, duruşmada kalp krizi geçirdi

Levent Göktaş, duruşmada kalp krizi geçirdi
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Necip Hablemitoğlu davasında firari olan ve Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş'ın dün çıktığı duruşma salonunda kalp krizi geçirdi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş, önceki gün Bulgaristan'da Haskovo Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmada kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Bulgaristan basınının haberine göre duruşmada Levent Göktaş tercüman vasıtasıyla 9 Kasım'dan bu yana üç kez kalp krizi geçirdiğini, ilkinde ambülansla acil servisine kaldırıldığını, diğer iki seferde de doktorların hapishanede tedavi ettiğini söyledi. Göktaş'ın fenalık geçirmesi nedeniyle ev hapsi talebi duruşması 21 Kasım'a ertelendi.

Göktaş, eylül ayında Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalanmıştı. Göktaş'ın Türkiye'ye iade duruşması ise 25 Kasım'da yapılacak. 

Etiketler Levent Göktaş Necip Hablemitoğlu kalp krizi
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