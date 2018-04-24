Advertisement Advertisement
Milli Savunma Üniversitesi tercihleri başladı !
Milli Savunma Üniversitesi tercihleri başladı !
Ramazan gelmeden zammı geldi: Ramazan pidesine zam !
Ramazan gelmeden zammı geldi: Ramazan pidesine zam !
Ankara'da sıcak saatler ! Gözler saat 17:00'de...
Ankara'da sıcak saatler ! Gözler saat 17:00'de...
8 bin yıllık tarih keşfedilmeyi bekliyor
8 bin yıllık tarih keşfedilmeyi bekliyor
24 Haziran seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak?
24 Haziran seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak?
Bu testi bilgisayar hariç kimse çözemedi !
Bu testi bilgisayar hariç kimse çözemedi !
Survivor'da büyük şok ! Adaya kim veda etti ?
Survivor'da büyük şok ! Adaya kim veda etti ?
Sıcak günler bizi bekliyor ! Meteoroloji duyurdu
Sıcak günler bizi bekliyor ! Meteoroloji duyurdu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Nisan 2018 16:28

Linç edilecekti... 6 çocuk babası yarı çıplak halde...

Isparta'da 17 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 6 çocuk babası şüpheli yarı çıplak halde bulundu.

Linç edilecekti... 6 çocuk babası yarı çıplak halde...
A+ A-

Isparta’da 17 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel taciz ve fiili livatada bulunduğu öne sürülen adam, evde yarı çıplak vaziyette yakalandı. Vatandaşlar şahsı linç etmek istedi.

Edinilen bilgiye göre, Pirimehmet Mahallesi’nde küçük yaştaki zihinsel engelli çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu ihbarı üzerine eve giden ekipler, eşinden ayrıldığı öne sürülen 6 çocuk babası 47 yaşındaki T.K.’yı üzeri yarı çıplak vaziyette yakaladı. Beraberinde 17 yaşındaki zihinsel engelli genci de gören polis, çevredeki vatandaşların beyanları üzerine şahsı gözaltına aldı.

VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Şüpheli T.K. gözaltına alındığı sırada, durumu öğrenen çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Araya giren polis ekipleri, şahsı bulunduğu yerden güçlükle çıkarabildi. T.K. isimli şahsın zihinsel engelli erkek çocuğuna 4 kez fiili livatada bulunduğu iddia edilirken, çocuğun da durumu doğruladığı öne sürüldü. 

HASTANE KONTROLÜNDE ORTAYA ÇIKACAK

Halen gözaltında bulunduğu öğrenilen T.K.’nın emniyetteki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edileceği öğrenilirken, mağdur çocuğun yaşadıklarının ise hastanede yapılacak olan kontroller sonucu ortaya çıkacağı belirtildi. 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

İHA

polis , zihinsel engelli , yarı çıplak , ısparta
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM