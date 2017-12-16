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  3. 16 Aralık 2017 13:07

Lüks araçtan ''cephanelik'' çıktı

Ankara'da uygulama yapan polisler, hareketlerinden şüphelendikleri sürücünün lüks otomobilinde arama yaptı. Aramada çok sayıda silah, mermi ve uyuşturucu ele geçirildi.

Lüks araçtan ''cephanelik'' çıktı
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Başkent'te uygulama yapan polis ekiplerinin, sürücüsünün hareketlerinden şüphelendiği lüks otomobilde yaptığı aramada 11 tabanca, 12 şarjör ve bunlara ait çok sayıda mermi ile 1 kilo 160 gram kokain ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Azerbaycan uyruklu E.K. ile kız arkadaşı gözaltına alındı.

Başkent'te rutin uygulama yapan polis ekiplerince lüks bir otomobilde yapılan aramada 11 tabanca, 12 şarjör ve bunlara ait çok sayıda mermi ile 1 kilo 160 gram kokain bulundu.

Kent genelinde rutin asayiş uygulamalarını sürdüren polis ekipleri, sabaha karşı sürücüsünün hareketlerinden şüphelendikleri lüks bir aracı durdurdu. 
Azerbaycan uyruklu sürücü E.K. ve kız arkadaşı olduğu öğrenilen T.Ö'nün tedirgin hareketleri üzerine polis, araçta arama yaptı.

Lüks otomobilin kolçak kısmı ile arama sırasında tespit edilen ve arka kapıdaki cam motoruna bağlı düzenekle açılan gizli bölmede, 11 Sig Sauer marka tabanca, 12 şarjör ve bunlara ait çok sayıda mermi ile 1 kilo 160 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K. ve T.Ö, Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik ekiplerince sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

AA

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