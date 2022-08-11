Maaşlarına yüzde 50 zam yapıldığını öğrenen işçiler belediye başkanını böyle karşıladı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesabından işçilere yönelik yüzde 50 zam yaptıklarını açıkadı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesabından işçilerin maaşlarında yapılan artışla ilgili açıklama yaptı. Büyükerşen, belediye işçilerine yüzde 50 zam yaptıklarını duyurduktan sonra davul zurna ile karşılandı.

Büyükerşen'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Ekonomik kriz her geçen gün daha da derinleşirken, hiç kuşku yok ki bu durum en ağır şekilde ücretli çalışanları etkilemektedir. Asgari ücrete yapılan ve müjde olarak duyurulan zam oranlarının bile birkaç ay içinde hızla eriyip gittiğini, mutfaklardaki yangını söndürmeye çare olmadığını üzülerek gözlemliyoruz.

"ÇALIŞANLARIMIZIN GEÇİM SIKINTISINI HAFİFLETMEYE YÖNELİK ÇIKIŞ YOLLARI ARIYORUZ"

Başta döviz fiyatları ile ona bağlı olan akaryakıt, elektrik gibi temel girdilerimizdeki, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerindeki yüksek fiyat artışlarına rağmen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarımız olarak bizler de yaşanan ekonomik krizin pençesinde bir taraftan hizmet üretmeye bir taraftan da çalışanlarımızın geçim sıkıntısını hafifletmeye yönelik çıkış yolları arıyoruz.

Bu bağlamda geçen sene yapılan toplu iş anlaşması uyarınca, aldıkları maaş artışları hızla eriyen kadrolu işçilerimizin maaşlarında temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 50 oranında artış yapma kararı aldık. Ayrıca Estram çalışanlarımızın da maaşlarına yönelik iyileştirme çalışmalarımızı kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Espark Şirketimiz bünyesinde çalışan işçilerimizi kapsayan toplu iş görüşmeleri de devam ediyor. Onlar içinde bütçe olanaklarımız çerçevesinde bir artış yapma çabası içindeyiz."