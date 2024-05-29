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Macron'dan Avrupa'ya uyarı: Aşırı sağ güçleniyor

Macron'dan Avrupa'ya uyarı: Aşırı sağ güçleniyor
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'da yaptığı konuşmada, aşırı sağa karşı Avrupa'yı uyararak Avrupalı seçmenleri uyanmaya ve mücadele etmeye çağırdı.

Macron, ''Bu eğilim sadece eğilim değil, Macaristan'da bir gerçek. Polonya'daki harika seçimlere kadar bir gerçekti ve demokrasilerimizin her yerinde bu fikirler. Aşırı uçlar ve özellikle aşırı sağ tarafından itilerek gelişiyor. Avrupa'da kötü bir rüzgar esiyor. Uyanalım.'' ifadelerini kullandı.

"OTORİTER REJİMLERE HAYRANLIK VAR"

Avrupa Parlamentosu seçimleri 8 Haziran'da yapılacak. Aşırı sağ partiler, bu seçimlerde güçlü. Macron, parlamento seçimleri öncesi aşırı sağa hayranlığın da arttığını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı, ''Otoriter rejimlere duyulan hayranlığa, etrafımıza bakalım. Avrupa'da yaşadığımız liberal olmayan döneme bakalım, birçok insan izliyor ve kendi kendilerine diyor, buradan birkaç kilometre ötede, Avrupa'nın parasını alalım ama yargıçların bağımsızlığını unutalım. Avrupa'nın parasını alalım ama basın özgürlüğünü unutalım.'' dedi.

MACRON'DAN AVRUPA'YA TİCARET ÖNERİSİ

Macron buna karşı da bütçeyi ortaklaştırmaya ve ticareti Avrupa arasında geliştirmeye odaklanmayı önerdi;

''Bu yüzden size diyorum ki, savunmada, uzayda bir Avrupa tercihi oluşturmaya, bir Avrupa satın alma stratejisi oluşturmaya ihtiyacımız var.'' şeklinde konuştu.

Etiketler macron Avrupa aşırı sağ
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