Macron'dan Putin'e flaş çağrı
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan dikkat çeken bir çağrı geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
Rusya’nın Ukrayna’daki ilerleyişi devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüştü.
ACİL ÇAĞRI YAPTI
Macron’un Putin ile görüşmesinin yaklaşık 30 dakika sürdüğü ve görüşmede acil ateşkes çağrısında bulunduğu ifade edildi.
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