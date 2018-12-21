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  3. 21 Aralık 2018 17:54

Mağarada saklanan teröristler etkisiz hale getirildi

Mağarada saklanan ve 9 gündür sağ yakalanmaları için ikna edilmeye çalışılan tüm teröristler etkisiz hale getirildi.

Mağarada saklanan teröristler etkisiz hale getirildi
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Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesi kırsalında bir mağarada sıkıştırılan ve 9 gündür sağ yakalanmaları için ikna edilmeye çalışılan tüm teröristlerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tunceli Valiliği, 9 gün önce mağarada tespit edilen teröristlere yönelik havadan ve karadan düzenlenen operasyonla teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca 13 Aralık 2018 tarihinde başlatılan ve 9 gündür devam eden operasyonda bir mağara içerisinde teröristler tespit edilmişti. Mağara içerisinde bulunan teröristlere yapılan tüm teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermeleri ve teslim olmamalarından sonra bugün mağaraya karadan ve havadan yapılan operasyonla mağara içerisinde bulunan tüm teröristler etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

DHA

mağara , terörist , tunceli valiliği
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