Mahmut Tuncer'e ''cincon'' davası ! 5 yıl hapsi isteniyor

İzmir'de yaşayan bir müzisyenin, eserinin melodisini rızası dışında kendi eserinde kullandığı ve eserin dağıtımını yaptığı iddialarıyla haklarında dava açtığı şarkıcı Mahmut Tuncer ve plak yetkilisi Mustafa Özdemir'in yargılanmasına başlandı.



İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Bilgin Çetin ve avukatı Eren Evren ile Özdemir'in avukatı Müfterime Kurtçu katıldı. Mahmut Tuncer, duruşmaya gelmedi. "Cincon" isimli eserin sahibi olduğuna ilişkin noter belgesinin bulunduğunu savunan Çetin, eserinin melodisini izinsiz kullandığı ve dağıttığını iddia ettiği sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek Tuncer ve Özdemir'in cezalandırılmasını istedi, duruşmaya katılma talebini iletti.

Çetin'in avukatı Evren, şarkıcı Tuncer'in İstanbul'da ifadesi alındığı sırada kendilerinin hazır bulunmadığı ancak ifadeyi yeterli gördüklerini belirtti. Hakim, Çetin'in müdahillik talebinin kabulüne, esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için avukat Kurtçu'ya süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosunca, müşteki Bilgin Çetin'in eserinin izinsiz kullanıldığına yönelik yaptığı şikayet üzerine Mahmut Tuncer ve çalıştığı Özdemir Plak yetkilisi Mustafa Özdemir hakkında "Manevi veya mali haklara tecavüz" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Müşteki Çetin'in "Cincon" isimli eserini Bornova 1. Noterliğine tescil ettirmek suretiyle eser sahibi olduğu, eserini çeşitli sosyal medya mecralarında umuma arz ettiği belirtilen iddianamede, şüpheli Mahmut Tuncer'in "Ankara" isimli eserinde müştekinin rızası olmadan eseri kullandığı ve eser sahibi olarak müştekinin ismini göstermediği, plak yetkilisinin de bu eserin dağıtımını gerçekleştirerek mali ve manevi haklara tecavüzde bulunulduğu belirtildi.

Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, Mahmut Tuncer'e ait olarak geçen "Ankara" isimli eserin melodisinin "Cincon" eserinde kullanılan melodiyle aynı olduğu, her iki eserin tonları ve sözlerinin farklı olduğuna vurgu yapılırken, müştekiye ait "Cincon" isimli eserin şikayete konu eser "Ankara"da kullanıldığı, izinsiz kullanımdan doğan mali ve manevi hakların ihlal edildiği anlatıldı.

Tuncer, İzmir 1. Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi'nin talimatıyla, İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi'ne ifade vermiş, suçlamaları reddetmişti.