MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını açıkladı

Türkiye korona virüs salgınıyla mücadele etmeye devam ederken, anketçiler de ülkenin ve halkın sorunlarını tespit etmek için araştırmalarına devam ediyor.

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat "Son veriler" başlığıya yaptığı paylaşımda ekonomiden eğitime son araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

İşte Kulat'ın o paylaşımı:

- Geçen yıla göre Turizm Gelir kaybı yüzde 96

- Son 4 ayda işini kaybetme oranı yüzde 20...

- Hane bazlı ekonomik gelir kaybı yüzde 40...

- Gelecek ekonomisinden endişe oranı yüzde 61...

- Eğitim sisteminden memnuniyet oranı yüzde 32...

- Adalet sistemine güven yüzde 27...

Yanlış anlaşılmasın PATAGONYA dan bahsediyorum