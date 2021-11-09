Malatya'daki binanın çökmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı

Malatya'da iki katlı bina çökmüştü. Enkaz altında kalanların olduğu binanın, çökmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir bina, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Giriş katında dükkanların, üst katında kahvehanenin bulunduğu belirtilen binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Enkaz alanından yaralı kurtulanlar olurken, içeride daha vatandaşların olduğu belirtiliyor.

BİNANIN ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ

Öte yandan yıkılan iki katlı binanın çökmeden önceki görüntüsü de ortaya çıktı.