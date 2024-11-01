  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem
Güncelleme:

AFAD, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 14.38'de kaydedilen depremin derinliği 10.1 kilometre olarak ölçüldü. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...Antalya açıklarında deprem - Resim : 1

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler son depremler manisa Akhisar deprem son depremler AFAD
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vergi yüzsüzleri açıklandı: Listede 36 bin 806 kişi var Vergi yüzsüzleri açıklandı: Listede 36 bin 806 kişi var Türkiye'de de faaliyet gösteren dev restoran zinciri iflas etti Türkiye'de de faaliyet gösteren dev restoran zinciri iflas etti MasterChef'te Beyza Huri Aydın'ın yaşadığı korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı MasterChef'te Beyza Huri Aydın'ın yaşadığı korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı Pınar Deniz ''hamilelik'' sessizliğini bu pozlarla sonlandırdı Pınar Deniz ''hamilelik'' sessizliğini bu pozlarla sonlandırdı Sokak ortasında eli bıçaklı psikopat dehşeti: 3 kişiyi bıçakladı Sokak ortasında eli bıçaklı psikopat dehşeti: 3 kişiyi bıçakladı Gülen'in vasiyeti ve sır çantasından çıkanlar açıklandı Gülen'in vasiyeti ve sır çantasından çıkanlar açıklandı İkinci el araç pazarında en çok satılan 10 model belli oldu İkinci el araç pazarında en çok satılan 10 model belli oldu Şeyma Subaşı peş peşe ezber bozmaya devam ediyor Şeyma Subaşı peş peşe ezber bozmaya devam ediyor ''Uyuşturucu batağına düştüm'' demişti: ''Sihirli Annem''in 'Tuğçe'si Damla Ersubaşı Umre'den çıktı ''Uyuşturucu batağına düştüm'' demişti: ''Sihirli Annem''in 'Tuğçe'si Damla Ersubaşı Umre'den çıktı Tam 73 yıllık tarihin saklı olduğu İzmir'deki ''çok özel oda''daki hazine ortaya çıktı Tam 73 yıllık tarihin saklı olduğu İzmir'deki ''çok özel oda''daki hazine ortaya çıktı
Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak hamle! Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak hamle! Bakanlık 25 markayı daha ''sahtecilikten'' ifşa etti Bakanlık 25 markayı daha ''sahtecilikten'' ifşa etti İşte plan: Erken seçimsiz erken seçimle Erdoğan yeniden aday İşte plan: Erken seçimsiz erken seçimle Erdoğan yeniden aday Ersan Şen'e ağır suçlama: ''Sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver!'' Ersan Şen'e ağır suçlama: ''Sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver!'' Dünya Altın Konseyi altın tahminini açıkladı Dünya Altın Konseyi altın tahminini açıkladı Pide harcına bakın ne katmışlar Pide harcına bakın ne katmışlar Kredi ve kredi kartı borçlarında yapılandırma süreci başladı Kredi ve kredi kartı borçlarında yapılandırma süreci başladı Grip nasıl geçer? Canan Karatay en doğal antibiyotiği açıkladı Grip nasıl geçer? Canan Karatay en doğal antibiyotiği açıkladı Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı SGK'nın bütçesi açıklandı, 2025 yılı asgari ücret zammı ortaya çıktı! SGK'nın bütçesi açıklandı, 2025 yılı asgari ücret zammı ortaya çıktı!