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Manisa'da orman yangını! Kaçmaya çalışan 1 zanlı yakalandı

Manisa'da orman yangını! Kaçmaya çalışan 1 zanlı yakalandı

Manisa'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü. Yangının çıktığı bölgeden kaçmaya çalışan 2 şüphelinden biri jandarma tarafından yakalandı. Öte yandan kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için ise çalışma başlatıldı.

Manisa'da, Spil Dağı eteklerinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bayındırlık Mahallesi Spil Dağı eteklerinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, polis ve jandarma ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.

 1 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan yangının çıktığı alandan kaçmaya çalışan 2 şüpheliden K.İ (25), jandarma tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Polise teslim edilen zanlı ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

 

 

Etiketler orman yangını yangın zanlı gözaltı orman manisa
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