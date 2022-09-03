Manisa'da SOLOTÜRK şov: Vatandaşlar uyarıldı

Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 8 Eylül'de SOLOTÜRK ekibi, gösteri uçuşu yapacak.

Dünyada jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timleri arasında önemli bir yere sahip olan SOLO TÜRK ekibi, Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 8 Eylül 2022 günü Manisa’da gösteri yapacak. SOLOTÜRK jet uçağı gösteri ekibi 8 Eylül’deki gösteri öncesi 4 Eylül Pazar günü 13.00 ila 13.30 saatlerinde 2x F-16 ile çevreyi tanıyacak. 5 Eylül’de de 19.00 ila 19.30’da prova yapacak ve 8 Eylül’de ise aynı saatte gösteri uçuşunu gerçekleştirecek. Uçakların alçak uçuşu sırasında yüksek ses çıkaracağı belirtilirken, endişeye gerek olmadığı bildirildi.

SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan gösteri ekibidir.

F-16'LARDANN FARKSIZ

Gösteri uçuşları tek kişilik F-16C Blok-30TM uçağı ile icra edilmektedir. Uçak üzerine boya haricinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup diğer F-16’lar gibi her türlü göreve planlanabilmekte. SOLOTÜRK pilotları gösteri uçuşları haricinde harbe hazırlıklarını sürdürmektedir.