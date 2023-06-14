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Mansur Yavaş o ismi görevden aldı

Mansur Yavaş o ismi görevden aldı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı.

AA muhabirinin ASKİ kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Genel Müdür Öztürk, Başkan Yavaş'ın oluru ile başkanlık iç emrine görevlendirildi.

ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık'ın, Öztürk'ün yerine asaleten atama yapılan kadar Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüteceği öğrenildi.

Etiketler mansur yavaş isim görev
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