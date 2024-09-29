Mansur Yavaş, o mesajını ifşa etti: Okul müdürlerine ''okulu temizlemeyin'' talimatı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş okul müdürlerine "okulda temizliği bırakın" talimatının yer aldığı mesajlar gönderildiğini öne sürerek o mesajlardan birini kameralar önünde ifşa etti.

ABB Başkanı Yavaş, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bu yıl 27'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katıldı. Yavaş, festival öncesi Beypazarı Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada Ankara'daki CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya gelen Yavaş, daha sonra başkanlarla basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Okullara verilen hijyen ve temizlik desteğine değinen Yavaş şöyle konuştu:

“Okul müdürlerinden bir açıklama gelmiyor ama mesela bugün Keçiören’de bir okulun ikinci katı temizlenmişken yetkilileri gelip ‘derhal burayı bırakın’ dediler. İki katı temizlenmiş oldu. Bir katı pis haliyle kaldı. Herhalde okul müdürü kendisi temizleyecek. Yani onu kim aradı, kim müdahale etti bilmiyorum. Biz 2019’dan beri bütün Milli Eğitim’den, okullardan gelen talepleri derhal yerine getiriyoruz. Zaman zaman bu talepler yüklü miktarda olduğu zaman İl Milli Eğitim üzerinden bize talep gelsin diyoruz ama hiçbir zaman talep gelmiyor ama bu arada okul müdürleri ve veliler yoğun bir şekilde oradaki fiziki şartlardan şikayet edip bir an evvel buraları tamir etmemizi istiyorlar. Biz 2019’dan bugüne kadar 154 milyon liralık destek olmuşuz. Yani bunlar genellikle okul müdürleri kendileri talep ediyorlar.

İHA