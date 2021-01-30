Mansur Yavaş'ın ''haysiyet celladı'' yakalandı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a sahte senet iftirası atmasıyla gündeme gelen Necmettin Kesgin hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 31 Mart yerel seçimleri boyunca Mansur Yavaş’a karalama kampanyası yürüten Necmettin Kesgin, resmi belgede sahtecilik, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 6 ay hapis cezası alan Necmettin Kesgin Ankara’da yakalanarak ceza evine gönderildi.

Daha önceden de sahte ÖSYM belgesi düzenlemek suretiyle resmî evrakta sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan Kesgin’in, müstehcen çocuk görüntüsü bulundurmaktan aldığı 3 yıl cezanın da kesinleşmesi bekleniyor.

6 YIL 6 AYLIK HAPİS CEZASI TESCİLLENMİŞTİ

Necmettin Kesgin, daha önce Mansur Yavaş’ın şikayeti üzerine sahte senet düzenlediği için resmi belgede sahtecilikten 4 yıl, şantajdan 1 yıl 3 ay ve özel hayatın gizliliğini ihlalden (yaptığı görüşmeleri izinsiz olarak görüntülü ve sesli olarak kayıt yaptığı) 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası almış ve bu cezası istinaf mahkemesince tescillenmişti.