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Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt

Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
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31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 2'nci dönem için yeniden yarışan Mansur Yavaş katıldığı canlı yayında bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağına dair soruya yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Ankara adayı Mansur Yavaş, Sözcü TV Özel Röportaj programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavaş'ın 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

2028'de Cumhurbaşkanlığı'na aday olacak mı?

 Mansur Yavaş, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili konuşan ve gelecek seçimlerde İmamoğlu-Yavaş rekabeti mi olacak sorusuna da şöyle yanıt verdi:

'Şu anda bunu konuşmak mümkün değil ama kendi yorumunu yapmış. Onlar cumhurbaşkanlığı düşündüğü için az hizmet etmiş diyorlar. Benim hiç öyle açıklamam olmadı. Ben altılı masa karar verirse olur demiştim. Seçimlerde cumhurbaşkanlığı yardımcısı sıfatıyla katıldığımız mitinglerde ben sadece 12,5 gün izinli oldum ve o ay maaşımı da almadım.'

Yavaş, konuşmasının devamında, 'O nedenle rekabet olacak falan diye şimdiden herhalde gönülleri öyle istiyor. Bizim aramızda rekabet falan olmaz. Görevde olduğum sürece Ankara için son dakikaya kadar çalışmamı yapacağım. Tek amacım güzel bir isim bırakmak, Ankara'da.' ifadelerini kullandı.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş Cumhurbaşkanlığı aday adaylık seçim
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