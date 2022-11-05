Mansur Yavaş'tan, ''Erdoğan'' sloganlarına olay yanıt!

Dün akşam oynanan Ankaragücü - Kasımpaşa maçında tribünlerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı taraftarlar tarafından yuhalandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın dün akşamki Kasımpaşa - Ankaragücü maçını tribünlerden izlemeyi tercih etti. Ancak Yavaş, taraftarların sloganlarıyla karşı karşıya kaldı.

"MANSUR DIŞARI"

Yavaş'ın tribünden ayrıldığı sırada bir grup Kasımpaşa taraftarı slogan atmaya başladı. "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Mansur dışarı" şeklinde slogan atan taraftarlara Mansur Yavaş ise dikkat çekici bir karşılık verdi.

YUHALANDI

Slogan atarken bir yandan da yuhalayan taraftarların yanından geçtiği sırada Mansur Yavaş, gülümseyerek el salladı.

O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.