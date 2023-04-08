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Market raflarında şimdi de ''Bu fiyatlar düşecek'' etiketleri

Market raflarında şimdi de ''Bu fiyatlar düşecek'' etiketleri
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Market raflarında fiyat etiketlerinin yanına yapıştırılan ve tasarımcısının gözaltına alındığı "Cumhurbaşkanı Erdoğan" etiketlerinin ardından şimdi de market raflarında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun resminin bulunduğu "Bay Kemal gelecek, bu fiyatlar düşecek" yazılı etiketler görüldü.

Dün Türkiye gündemine bomba gibi düşen ve üzerinde yeniden Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Cumhurbaşkanı ev AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı ‘Erdoğan Sayesinde' etiketlerinin ardından bugün de market raflarında yeni etiketler görüldü.

Erdoğan görselli etiketleri tasarlayan kişinin gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da bu kez Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafının yer aldığı etiketler market raflarında görülmeye başlandı.

Gıda ve temizlik ürünleri reyonlarına iliştirilen etiketlerde “Sana söz! Bay Kemal gelecek bu fiyatlar düşecek' ibaresi yer aldı. CHP gençlik örgütleri etiketlerin yer aldığı görselleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

 İşte o etiketler:

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