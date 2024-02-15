  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi

Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi

Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi
Güncelleme:

Marmara Denizi'nde su alarak batan kargo gemisinin yerinin tespit edildiği bildirildi.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndan 6 kişilik mürettebatla hareket eden "Batuhan A" adlı geminin Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışması, 275 personelle sürüyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 51 metre derinlikte geminin bulunduğu bölge belirlendi. Arama kurtarma ekipleri, su altı tarama cihazlarıyla batığın görüntüsünün alındığı bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Marmara Denizi’nin İmralı Adasının güney batısında 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A kuru yük gemisini arama faaliyetlerinde enkaz görüntüsüne ulaşıldı." denildi.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle Karacabey ilçesi açıklarında batmış, bölgeye sevk edilen ekipler geminin battığı değerlendirilen bölgede bir boş can salı bulmuştu.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battıMarmara Denizi'nde kargo gemisi battı3. Sayfa

 

AA

Etiketler marmara denizi batan gemi yük gemisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Banka faizlerinde dikkat çeken değişim; işte banka banka yeni faiz oranları Banka faizlerinde dikkat çeken değişim; işte banka banka yeni faiz oranları Onlar Türkiye'nin Eskimoları... Ekmeklerini buzdan çıkarıyorlar! Onlar Türkiye'nin Eskimoları... Ekmeklerini buzdan çıkarıyorlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın karelerini seçti Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın karelerini seçti Bunu da gördük: Belediye Başkanı adayı seçmene el hareketi çekti Bunu da gördük: Belediye Başkanı adayı seçmene el hareketi çekti HalkTV canlı yayınında tepki çeken anlar HalkTV canlı yayınında tepki çeken anlar Ali Koç açıkladı: Süper Kupa maçının tarihi belli oldu Ali Koç açıkladı: Süper Kupa maçının tarihi belli oldu Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın kime hizmet ediyorsun sorusuna verdiği yanıt olay oldu Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın kime hizmet ediyorsun sorusuna verdiği yanıt olay oldu Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı Maden ocağındaki felaketten birkaç saat önce kahreden uyarı Maden ocağındaki felaketten birkaç saat önce kahreden uyarı Bir belediyede en düşük işçi maaşının 30 bin 29 TL'ye yükseltildi Bir belediyede en düşük işçi maaşının 30 bin 29 TL'ye yükseltildi