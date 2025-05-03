Marmara Denizi'nde bir deprem daha...

Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan deprem fırtınası sürüyor. Bugün Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Marmara Denizi'ndeki deprem fırtınası sürüyor. 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yüzlerce artçı depremin meydana geldiği Marmara Denizi'nde bugün bir deprem daha oldu.

Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünü Silivri açıkları ve büyüklüğünü 4 olarak açıklarken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 3.7 olarak kayıtlara geçti.

Derinliği 18 km olarak açıklanan deprem İstanbul'dan da hissedildi.

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...