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  3. 07 Haziran 2017 09:10

Marmaris limanına ''bir cisim'' yanaştı

Dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı yakıt ikmali için Marmaris Limanı'na demirledi.

Marmaris limanına ''bir cisim'' yanaştı
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Görünümüyle savaş gemisini andıran dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı yakıt ikmali için Marmaris Limanı'na demirledi. 80 milyon euroluk yatın haftalık kirası ise 2,5 milyon lira..

Üst düzey yatçılık hizmetleri ile ünlü Burgess firmasına ait 80 milyon euroluk "Silver Fast" yatı Marmaris Limanı'na bağlandı.

YAKIT İKMALİ İÇİN DEMİR ATTI

Charter yat firması Burgess'e ait 77 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı "Silver Fast" isimli yat, akşam saatlerinde ilçeye geldi. Uzaktan gri rengiyle savaş uçağını andıran yatın Singapur'dan Süveyş Kanalı'nı geçerek yakıt ikmali için ilçeye geldiği öğrenildi.

YARIN YAKIT İKMALİ YAPACAK

Marmaris Körfezi'ndeki turistlerin yanı sıra liman boyunca demirli yelkenli ve motor yatlardaki çalışanlar da yata ilgi gösterdi. Yata Aliağa rafinerisinden gümrüksüz yakıt ikmalinin yarın yapılacağı kaydedildi.

HAFTALIK KİRASI 2 MİLYON 400 BİN LİRA

Avustralyalı süper yat üreticisi Silveryachts'ın ürettiği ve içerisinde her türlü lüks ile konforu barından yatın haftalık kirası yaklaşık 2 milyon 400 bin lira, bedeli de 80 milyon euro.

İÇİNDE YOK YOK

Espen Qeino tarafından 2015 yılında dizayn edilen yatın ana güvertesinde panoramik büyük pencereler bulunuyor. İçerisinde sinema salonu, fitness salonu, spa, sauna, masaj odası, güzellik salonu, jakuzi, kış bahçesi, çalışma odası, özel güneşlenme bölümü, master suit, banyolar, giyinme odası, 20 kişilik yemek salonu, 70 bin vat gücünde ses sistemi bulunan Silver Fast, dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı unvanına sahip.

 

 

Süveyş Kanalı , Singapur , Marmaris Limanı , Marmaris , sinema , Silver Fast