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  3. 28 Kasım 2018 20:52

Marmaris ve Fethiye'de ilginç görüntüler

Muğla'da Marmaris ve Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle denizin rengi değişti.

Marmaris ve Fethiye'de ilginç görüntüler
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Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle denizin rengi değişti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, körfezin rengini değiştirdi.

İlçede sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle oluşan çamurlu suyun denize dökülmesiyle sahil boyunca suyun rengi kahverengiye döndü. 
Sağanağın ardından ılık havayı fırsat bilenler sahilde yürüyüşe çıktı.

Meteoroloji yetkilileri, ilçede gece ve yarın da sağanak beklendiğini belirtti.

FETHİYE

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan yağışın ardından denizin rengi turkuaza dönüştü.

İlçede iki gündür etkili olan yağışlar öğle saatlerinde ara verdi. Yağışın durmasının ardından Dünyaca ünlü Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi’nde rüzgar etkili oldu. Rüzgar şiddetini artırınca denizin büyük bölümünün rengi turkuaza döndü.

Eşsiz manzarayı gören bazı ilçe sakinleri turkuaza rengini izlerken o anları kayıt altına aldı. Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, yağışların cumartesi gününe kadar aralıklara devam edeceğini bildirdi.

AA & DHA

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