Marmaris'te orman yangını
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Marmaris'in Taşhan mevkisinde, saat 16.00 sıralarında, orman yangını çıktı. Evlere yakın yerdeki yangın bölgesinden yükselen dumanları fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla harekete geçen ekipler, müdahaleye başladı.
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