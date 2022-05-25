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Maymun çiçeği virüsü kaç ülkeye sıçradı ? İşte güncel vaka sayısı

Maymun çiçeği virüsü kaç ülkeye sıçradı ? İşte güncel vaka sayısı

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da da yayılma gösteren maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 16 ülkede en az 250 kişiye bulaştığının doğrulandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisindeki haftalık basın toplantısında açıklama yapan DSÖ Çiçek Hastalıkları Sekreterliği Başkanı Dr. Rosamund Lewis, maymun çiçeği virüsünün yayılma eğilimi göstermesine rağmen tehlike arz etmediğini belirtti.


Lewis, şimdiye kadar 16 ülkeden en az 250 maymun çiçeği vakasının raporlandığı bilgisini aktararak, "Virüse ve bulaşıcılığına dair bildiklerimizden yola çıkarak, bu salgının kontrol altına alınabileceğini söyleyebiliriz." dedi.

Maymun çiçeğini en çok kemirgen hayvanların taşıdığını söyleyen Lewis, kanguru sıçanı, bayağı yediuyur (glis glis) ve çayır köpeklerinin bu virüsü en çok yayan hayvanlar olduğundan şüphelendiklerini belirtti.

Lewis, Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kamerun gibi ülkelerde maymun çiçeğinin bölgeye özgü hastalık olarak varlık gösterdiğini, DSÖ'ye vaka bildiren ülkelerde ise bu salgının nadiren görüldüğünü kaydetti.

Uzun aradan sonra Afrika kıtasının dışına çıkarak 6 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü 2 hafta içinde 16 ülkeye yayıldı.

İngiltere'nin dışında İspanya, Portekiz, Almanya, İtalya, Kanada, Belçika, İsveç, ABD, İsrail ve Danimarka, maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği ülkeler arasında yer alırken virüs en son Birleşik Arap Emirlikleri ve Slovenya'da görüldü.

DSÖ'ye göre çiçek hastalığı aşıları, maymun çiçeği virüsüne karşı yüzde 85'e kadar etki gösterebiliyor. 

Etiketler dsö dünya sağlık örgütü maymun çiçeği virüsü
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