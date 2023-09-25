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MEB açıkladı: O sınavdan ücret alınmayacak

MEB açıkladı: O sınavdan ücret alınmayacak
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 19 Kasım'da yapılacak "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı" için ücret alınmayacağını açıkladı.

Açıklamayı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptı. 

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında 19 Kasım Pazar günü uygulanacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları bugün itibarıyla başlamıştır. Söz konusu sınav için ücret almamayı kararlaştırdık. Öğretmenler Odası Buluşmaları sohbetlerimiz doğrultusunda öğretmenlerimizi bizzat dinleyerek çözüm geliştirmeye devam edeceğiz."

Etiketler meb sınav Öğretmenlik
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