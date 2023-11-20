MEB duyurdu: Süresi 22 Kasım’a kadar uzatıldı

MEB, öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma sürelerinin 22 Kasım’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma sürelerinin 22 Kasım’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, resmi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin 19 Kasım 2023 Pazar günü sona eren ve uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilen mesleki eğitim çalışma süresi, 22 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.