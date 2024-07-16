MEB, mazerete bağlı yer değiştirme tarihlerini duyurdu

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusuna ilişkin açıklama yayımlandı.

Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları 1-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 16 Ağustos’ta yapılacak.