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MEB, ortak sınavın detaylarını açıkladı

MEB, ortak sınavın detaylarını açıkladı
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Milli Eğitim Bakanlığı, ortak sınavlarda açık uçlu soruların da kullanılabileceğini açıkladı.

MEB öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla "ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması" bu yıl başlıyor.

Yapılacak ortak sınavlara ilişkin ayrıntılar netleşti.

Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak.

Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak.

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak.

Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavları yapılacak.

81 ilde ortak yazılı sınav yapılacak ders ve tarihler geçen hafta açıklanmıştı. O sınavlar da çoktan seçmeli olacak.

Etiketler milli eğitim bakanlığı ortak sınav açık uçlu soru
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