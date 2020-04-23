Meclis'te ''tek adam'' dedi TV'ler yayını kesti !

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde özel oturumla toplandı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın TBMM'nin 100'üncü yıl özel oturumda "Bugün Türkiye’de bir saray rejimi hakimdir. Saray rejiminde hakimiyet sarayından çıkıp Meclis’e gelmeye tenezzül etmeyen tek adama aittir” sözleri üzerine TV kanalları canlı yayını kesti.

Öte yandan Baş’ın konuşması sırasında, “Saray rejimi bugünkü durumun sorumlusudur. Çocuklar sizin yüzünüzde salgında çalışıyor” sözleri üzerine AKP sıraları tepki gösterdi ancak özel oturum olması nedeniyle cevap verilmeyeceği ifade edildi.