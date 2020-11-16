Meclis'ten geçen kıyağın faturasını vatandaş ödeyecek

TBMM’de 2021 Yılı Bütçe Teklifi’nin komisyon görüşmeleri sürerken Genel Kurula ise “enerji torbası” geliyor. Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, muhalefetin “çevre güvenliği ve rant” eleştirileri eşliğinde görüşülmeye başlanacak. AK Partili milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan ve komisyon görüşmeleri geçen ay tamamlanan enerji torbası ile şirketlerin işletme izin alanı dışında gösterdikleri faaliyet, yaptırımsız kalacak.

İktidarın teklifinde, “Ruhsat alanı içindeki taşmalara ayrıca Türk Ceza Kanunu’na göre cezai işlem tesis edilmemesi amaçlanmaktadır” denildi. Enerji kanunlarını neredeyse her yıl değiştiren AK Parti, doğalgaz dağıtım şirketlerini de unutmadı.

Buna göre, doğalgaz dağıtım bölgelerine ilave edilen yeni genişleme bölgelerinde, belediye tarafından yatırım talebi gelirse o belediyenin çeşitli ayrıcalıklar sunması gerekecek. Yatırım sonucu yapılması gereken altyapı kazı alanı ve üst kaplamalar belediye tarafından bedelsiz yapılacak. Düzenleme bu haliyle yasalaşırsa vatandaşlara en az beş yıl daha “kayıp, kaçak bedeli” yansıtılacak. Cumhurbaşkanı’na bu süreyi 5 yıl daha uzatma yetkisi verilecek.

AK Parti ve MHP’nin desteği bulunan teklife muhalefet partileri ise karşı çıkıyor. CHP’nin Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi milletvekilleri tarafından hazırlanan muhalefet şerhinde, “Yapısal yanı ağır basan kayıp kaçak bedeli sorununa kalıcı bir çözüm getirmek yerine 2013’den beri uygulanan geçici çözüm devam ettirilip, adaletsiz ulusal tarife mekanizması beş yıl daha uzatılıyor. Yargıtay’ın 21 Mayıs 2014 tarihli kararında da açıkça belirtildiği üzere kayıp kaçak oranlarını abonelerden tahsil etmek, hukuk devleti ve adalet düşünceleriyle bağdaşmamaktadır. Ayrıca sadece kuralın kendisi değil, Cumhurbaşkanı’na tanınan yetki de sorunludur” denildi.

HDP’li Ali Kenanoğlu ise kesinleşmiş yargı kararlarını anımsatarak kayıp kaçak bedelinin yurttaştan tahsil edilemeyeceğini kaydetti. Kenanoğlu tarafından kaleme alınan şerhte ayrıca şu ifadeler yer aldı: “Kanun teklifinin içeriğine bakıldığında, imtiyaz sağladığı şirketler çok açıktır. Bunlar, 21 dağıtım şirketi, 881 yenilenebilir enerji santrali sahibi, bin 722 üretim tesisi ve çeşitli sayıda enerji madenciliğinin faaliyet gösterdiği şirketlerdir. Halka zam yapılırken dağıtım şirketlerine indirim yapıldığı için ortaya çıkan fahiş karların görülmemesi için denetlemede değişiklik de getiriliyor.

"BEDELİNİ HALK ÖDEMEMELİ"

İyi Partili komisyon üyesi milletvekilleri tarafından hazırlanan muhalefet şerhinde ise, “Düzenleme, kamu vicdanını yaralayıcı sonuçlar doğuracaktır. Lisans yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen şirketlerin teminat mektupları irat kaydedilmelidir. AK Parti’ye yakın iş adamlarının aldığı kömür lisansları kapsamındaki projelerin hayata geçirilmemesinin bedelini halk ödememelidir” ifadelerine yer verildi.