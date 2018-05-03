Kadın öğretmen öğrencisini otele götürüp...
Kadın öğretmen öğrencisini otele götürüp...
Bakan açıkladı ! İmar affında yeni gelişme
Bakan açıkladı ! İmar affında yeni gelişme
AK Parti'de yeniden aday olmayacak isimler belli oldu
AK Parti'de yeniden aday olmayacak isimler belli oldu
İran'dan kritik ''nükleer müzakere'' açıklaması
İran'dan kritik ''nükleer müzakere'' açıklaması
İşte Ahmet Hakan'ın yerine gelen isim
İşte Ahmet Hakan'ın yerine gelen isim
Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı ! Vatandaş isyanda
Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı ! Vatandaş isyanda
Deniz Baykal adaylık başvurusunu yaptı
Deniz Baykal adaylık başvurusunu yaptı
Yunanistan sınırında gözaltına alınan Türk'ün cezası belli oldu
Yunanistan sınırında gözaltına alınan Türk'ün cezası belli oldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Mayıs 2018 17:21

Mehmet Ağar'ın oğlu o partiden aday oldu !

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, AK Parti'den Milletvekili aday adayı oldu.

Mehmet Ağar'ın oğlu o partiden aday oldu !
A+ A-

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar Elazığ’dan AK Parti’den Milletvekili aday adayı oldu.

Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar AK Parti’den Milletvekili aday adayı oldu
AK Parti'den milletvekili olmak isteyen aday adaylarının müracaat süreci dün saat 19.00'da sona erdi.

Aday adayları, parti genel merkezinin yanı sıra il başkanlıklarına başvurularını yaptı.

AK Parti'de, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 7 bin 220 kişi milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

ELAZIĞ'DA SÜRPRİZ ADAY

Adaylık sürecinde en büyük sürprizlerden biri Elazığ'da yaşandı. AK Parti Elazığ Milletvekilliği için hem parti genel merkezine hem de il teşkilatına toplam 75 kişi başvuru yaptı.

O isimler arasında Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar da yer aldı.

mehemt ağar , tolga ağar , ak parti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM