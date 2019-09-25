Mehmet Akif için beklenen karar çıktı

Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve İstiklal Marşı Kutlama yönetmeliği, Akif’in Ailesinin, 19 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen ödül töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan istediği tüm talepleri de dikkate alınarak değiştirildi. Değişikliğe dair yönetmelik Resmi Gazetenin bugünkü nüshasında yayınlandı. Buna göre Akif’in Ailesinin isteği doğrultusunda; 20-27 Aralık Haftası Mehmet Akif haftası olarak anılacak, Akif’in Ailesi heyetin doğal üyesi olacak, etkinliklerin koordinasyonunu da devlet adına Milli Eğitim Bakanlığı yürütecek.

Konuyla ilgili bir teşekkür açıklaması yapan İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy, “Eski yönetmelikte bir sevginin ürünüydü. Ancak şimdi bu değişiklikle sevgi tamamlanmış oldu. Ailemiz bu yürütme kurulunun doğal üyesi sayıldı ve Sebilürreşad’ın çalışması meyve verdi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Milli Eğitim bakanımıza ve bu çalışmada emeği geçen bürokrasimize ailemiz adına kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ersoy, “Bu yönetmelik değişikliğini Sebilürreşad yayın kurulumuzda Fatih Bayhan, Recep Garip ve diğer yayın kurulu üyelerimizle birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda ortak bir talep oluşturmuştuk. Bunun başında dedem Akif’in doğum ve vefat haftası olan 20-27 Aralık haftasının Mehmet Akif Ersoy’u anma haftası olarak değerlendirilmesi, 12 Mart’ın istiklal marşımızın kabul ediliş törenleriyle birleştirilmesi ve en mühimi ise bu etkinliklerin devletimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi en büyük arzumuzdu. Yapılan değişiklikle tüm arzularımızın gerçekleşmiş olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.

“Bu değişiklikle tüm okullarımızda Mehmet Akif’i, onun bağımsızlık ve hürriyet anlayışını, iman ve milli şuurunun gençliğimize daha gür seda ile anlatılmasına zemin hazırlanmıştır” diyen Selma Ersoy, “Asım’ın nesli, işte bu mesailerin meyvesi olarak yetişecektir. Milli şuurumuzun idrakinde bir neslin inşaası için yapılan bu çalışmaları takdir ediyorum. Ailemiz, Sebilürreşad Dergisi ve Derneği, Akif-Der heyeti ve bizlerle gönül bağı içinde olan tüm şair, yazar ve düşünce insanlarımızla Akif’in Anadolu ülküsünü, Asım’ın neslinin yetişmesi yolunda yürütülen çalışmalara sahada destek vereceğimizi belirtmek istiyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza tekraren kalbi şükranlarımı sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.