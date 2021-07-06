Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

’Tosuncuk’ lakabıyla tanınan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın memleketinde Giresun'da köy sakinleri, köylerinden böyle bir kişinin çıkmasından dolayı üzüntü duyduklarını dile getirdiler.

Tosuncuk lakabıyla tanınan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira para toplayarak yurt dışına kaçmıştı. Geçtiğimiz günlerde Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde teslim olan Mehmet Aydın, Türkiye’ye getirildi.

KÖYLERİ ADINA ÜZGÜNLER

Mehmet Aydın’ın memleketi olan Giresun'un Aydınlar köyünde köy sakinleri ilk kez konuştu. Köy sakinleri, köylerinden böyle bir dolandırıcının çıkmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getirdiler. Köylerinde çok muhterem insanların yer almış olduğu belirten köylüler, hem köyleri adına hem de o kişinin aileleri adına üzücü bir durum olduğu ifade ettiler.



"BU ZEKAYA SAHİP BİRİSİ DEĞİL"

Köy sakinlerinden İbrahim Aydın, Mehmet Aydın’ın çocukluk zamanlarını bildiğini belirterek, "Kendisinin çok küçüklüğünü bilirim. Bursa’da yaşıyordu. Zaman zaman köyün düğün gibi dernek gibi etkinliklerin de kendisini görüyordum. Böyle bir iş yapacak birisi değildi. Mutlaka onun arkasında birileri vardır. Çünkü kendisi bu kadar insanları dolandırabilecek böyle şirketler kurabilecek bu zekaya sahip birisi değildi. Ama böyle bir olaya karışmış olmasından dolayı ve böyle bir kişinin köyümüzden çıkmış olmasından dolayı son derece üzgünüz ve mahcubuz” ifadelerini kullandı.

"KÖYÜMÜZE YAKIŞMADI"

Diğer bir köy sakini Muammer Aydın, “Bizim köyümüzün insanları Konya’dan gelip yerleşmişlerdir. Hatta köyümüzde mübarek bir zat bulunmaktadır. Yakındaki bir köyümüz, Hacı Abdullah Halifenin bulunduğu komşu köylerden birisidir. Bizim köyümüz öyle bir olayın yaşanması köyümüze hiç yakışmadı. Köy adına utanıyoruz, mahcubuz. Keşke yaşanmasaydı” ifadelerine yer verdi.