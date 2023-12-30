Mehmet Büyükekşi sadece o soruyu yanıtladı: Denk mi geldi, denk mi getirildi...

Suudi Arabistan'da yaşanan olay sonrası gazetecilerin bulunduğu uçakta yurda dönen Büyükekşi, kendisine yöneltilen sorulardan sadece birini yanıtladı.

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz." ifadeleri kullanılmıştı.

İSTİFA İDDİASI YALANLANDI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için yaşanan son olay sonrası görevinden istifa ettiği iddiası ortaya atılırken, TFF'den yapılan açıklamayla bu durumun gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.

TEK BİR SORUYA YANIT VERDİ

Maçın iptali sonrası TFF ve gazeteciler kulüplerin ardından yurda dönmek için uçağa binerken Mehmet Büyükekşi burada gazetecilerle görüştü. Soruları yanıtsız bırakan Büyükekşi yalnızca bir soruya yanıt verdi.

"DENK Mİ GELDİ, DENK Mİ GETİRİLDİ?"

Tansiyon sorunu da yaşayan Büyükekşi, Cumhuriyet yazarı Arif Kızılyalın'ın "Son 20 gün içinde bir kulüp başkanı FIFA hakemi dövdü, bir başkan Süper Lig takımını sahadan çekti ve Süper Kupa oynanamadı ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim" yanıtını verdi.