Mehmet Görmez gözyaşlarını tutamadı

Vahşice öldürülen Suriyeli hamile kadın ve bebeğinin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in kıldırdı. Cenazede Görmez gözyaşlarını tutamadı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tecavüz edildikten sonra başına taşla vurularak öldürülen Suriyeli hamile kadın ve 10 aylık bebeği Adapazarı ilçesi Orhan Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Suriye’nin İdlip şehrine gönderildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenazeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da katıldı.

Kaynarca ilçesi Birlik Mahallesi'nde 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun (20) ve 10 aylık bebeği Halaf Al-Rahmun, Birol Karacal ve Cemal Bay isimli şahıslar tarafından kaçırıldıktan sonra tecavüz edilmiş, ardından başına taşla vurularak öldürülmüştü. Hamile kadın ve 10 aylık bebeğinin cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından dün gece Sakarya’ya getirilmişti. Genç kadın ve 10 aylık bebeği için Adapazarı Orhan Camii’nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in kıldırdığı cenaze namazı öncesi ve sonrası yüzlerce vatandaş idam sloganı attı. Genç kadının eşi Halid Al-Rahmun ve yakınları ayakta durmakta zorluk çekti.

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Cenaze törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, belediye başkanları ve STK temsilcileri katıldı.



9 aylık hamile Emani Al-Rahmun (20) ve 10 aylık bebeği Halaf Al-Rahmun’un cenazeleri, cenaze namazından sonra Suriye’nin İdlip kentine götürülmek üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanına gönderildi.