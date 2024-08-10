Mehmetçik hainlere göz açtırmıyor: 12 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!" denildi.
Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için… pic.twitter.com/7P7DNxj1lK
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2024
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